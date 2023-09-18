Дэвид Меркель: США могут поделиться опытом с Азербайджаном в вопросе пропавших без вести

Соединенные Штаты Америки могут поделиться своим опытом с Азербайджаном в вопросе пропавших без вести людей.

Соединенные Штаты Америки могут поделиться своим опытом с Азербайджаном в вопросе пропавших без вести.

Об этом Report заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель.

По его словам, проблема пропавших без вести людей - очень важный вопрос. "Семьи должны понять, что произошло с их близкими. Идентификация этих людей также является как обязанностью страны, так и международного сообщества", сказал Меркель.

Он подчеркнул, что у США есть большой опыт в этой сфере: "У нас есть впечатляющий центр на Гавайях, в Гонолулу, и США взяли на себя обязательство по идентификации своих военнослужащих, пропавших со временем Второй мировой войны. Таким образом, мы можем поделиться своим опытом в этом вопросе".

"Кроме того, как отмечали сегодня некоторые участники конференции, существует проблема информированности общественности. Это то, что касается не только Азербайджана, но и бывшей Югославии, Кувейта, Молдовы. Это важный вопрос, который Организация Объединенных Наций подняла в 2019 году, и, надеюсь, на этой неделе на Генеральной Ассамблее также кто-нибудь затронет его", - заключил он.