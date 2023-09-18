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Дэвид Меркель: США могут поделиться опытом с Азербайджаном в вопросе пропавших без вести

Дэвид Меркель: США могут поделиться опытом с Азербайджаном в вопросе пропавших без вести Соединенные Штаты Америки могут поделиться своим опытом с Азербайджаном в вопросе пропавших без вести людей.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 13:07
Дэвид Меркель: США могут поделиться опытом с Азербайджаном в вопросе пропавших без вести

Соединенные Штаты Америки могут поделиться своим опытом с Азербайджаном в вопросе пропавших без вести.

Об этом Report заявил бывший заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель.

По его словам, проблема пропавших без вести людей - очень важный вопрос. "Семьи должны понять, что произошло с их близкими. Идентификация этих людей также является как обязанностью страны, так и международного сообщества", сказал Меркель.

Он подчеркнул, что у США есть большой опыт в этой сфере: "У нас есть впечатляющий центр на Гавайях, в Гонолулу, и США взяли на себя обязательство по идентификации своих военнослужащих, пропавших со временем Второй мировой войны. Таким образом, мы можем поделиться своим опытом в этом вопросе".

"Кроме того, как отмечали сегодня некоторые участники конференции, существует проблема информированности общественности. Это то, что касается не только Азербайджана, но и бывшей Югославии, Кувейта, Молдовы. Это важный вопрос, который Организация Объединенных Наций подняла в 2019 году, и, надеюсь, на этой неделе на Генеральной Ассамблее также кто-нибудь затронет его", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Devid Merkel: “ABŞ itkin düşmüş şəxslərlə bağlı Azərbaycanla təcrübə mübadiləsi apara bilər”
Версия на английском языке David Merkel: US can share experience with Azerbaijan on issue of missing persons

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