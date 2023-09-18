Дэвид Меркель: Мы не можем игнорировать трагедии, произошедшие 30 лет назад

Мы не можем игнорировать трагедии, произошедшие 30 лет назад, и поэтому очень важно узнать о судьбе жертв этих трагедий.

Мы не можем игнорировать трагедии, произошедшие 30 лет назад, и поэтому очень важно узнать о судьбе жертв этих трагедий.

Как передает Report, об этом сказал экс-заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвид Меркель на проходящей в Баку международной конференции "Активизация национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести лиц".

Меркель отметил, что на протяжении 25 лет посещает Азербайджан и прекрасно осведомлен о геноциде в Ходжалы: "Это - важный момент в истории Азербайджана. Тут есть и личный момент - люди потеряли своих близких и не знают об их дальнейшей судьбе".

Он добавил, что в США все еще пытаются определить судьбу погибших в ходе Второй мировой войны: "Ведутся поиски останков погибших в ходе атаки на Перл-Харбор. Надеюсь, что США совместно с другими странами окажут содействие реализации прямого диалога между странами".