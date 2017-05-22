Дэвид МакАлистер: Азербайджан для Европы очень важный партнер, представляющая интерес страна

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан для Европы очень важный партнер, представляющая интерес страна".

Как передает Report, об этом на брифинге в Милли Меджлисе Азербайджана заявил председатель Комитета по внешним связям Европейского парламента, депутат Европейской народной партии от Германии Дэвид МакАлистер.

Он отметил, что Европарламент испытывает глубокое волнение в связи с проблемой, с которой столкнулся Азербайджан: "Европарламент всегда поддерживает территориальную целостность, суверенитет Азербайджана и высоко оценивает это в сотрудничестве.

Азербайджан светское государство. Мы высоко ценим роль, которую играет Азербайджан. Мы полагаем, что Азербайджан может сыграть роль моста между Европой и исламским миром. Мы надеемся на это".