Дети вернулись в Германию: новый поворот в борьбе азербайджанской семьи за опеку над детьми

Посольство Азербайджана во Франции сообщило о значительном прогрессе в деле граждан Азербайджана Мухаммеда Гулиева и Гюльтадж Абдуллаевой, которых лишили права опеки над своими детьми.

Как сообщает Report, ранее суд в ФРГ принял решение об изъятии опеки над двумя детьми у Мухаммеда и Гюльтадж. Супружеская пара попыталась вернуться в Азербайджан через Францию, однако была задержана в аэропорту. Их сыновей – уроженцев Германии Дениза и Араза Абдуллаевых – поместили в приют во Франции.

По информации посольства, после длительных дипломатических переговоров французские власти дали согласие на возвращение несовершеннолетних в Германию.

"18 августа их перевезли в сопровождении официальных представителей немецких органов опеки. На следующем этапе будут приняты соответствующие меры в правовом поле Германии для возвращения опеки родителям. Дипломатическое представительство Азербайджана и Государственный комитет по работе с диаспорой продолжат оказывать гражданам всестороннюю юридическую поддержку", - говорится в заявлении посольства.

Посольство Азербайджана также обратилось к гражданам с настоятельной просьбой немедленно сообщать в дипломатические представительства республики при столкновении с подобными случаями за рубежом. Предварительная информированность посольства о проблеме позволяет своевременно принять меры и предотвратить нежелательное развитие событий, говорится в сообщении.