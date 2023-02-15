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МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательные операции в Кахраманмараше

МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательные операции в Кахраманмараше Сегодня проходят первые 10 дней после землетрясения в Турции.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 19:04
МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательные операции в Кахраманмараше

Сегодня проходят первые 10 дней после землетрясения в Турции.

По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), которая 15 февраля отправилась в братскую страну, в настоящее время продолжает поисково-спасательные операции.

В настоящее время спасатели Азербайджана пытаются вызволить людей, оказавшихся под завалами зданий в разных частях города.

На сегодняшний день сотрудники МЧС спасли из-под завалов 53 выживших и извлекли 69 тел.

В настоящее время в Кахраманмараше работает 760 человек личного состава МЧС.

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Версия на английском языке ФотоTenth day of earthquake: Azerbaijani rescuers continue operations in Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоZəlzələnin onuncu günü: Kahramanmaraşda Azərbaycanın xilasediciləri əməliyyatları davam etdirir

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