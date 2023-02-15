МЧС Азербайджана продолжает поисково-спасательные операции в Кахраманмараше

Сегодня проходят первые 10 дней после землетрясения в Турции.
По сообщению командированного в Турцию сотрудника Report, группа сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), которая 15 февраля отправилась в братскую страну, в настоящее время продолжает поисково-спасательные операции.
В настоящее время спасатели Азербайджана пытаются вызволить людей, оказавшихся под завалами зданий в разных частях города.
На сегодняшний день сотрудники МЧС спасли из-под завалов 53 выживших и извлекли 69 тел.
В настоящее время в Кахраманмараше работает 760 человек личного состава МЧС.