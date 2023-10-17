Десять граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана, 17 октября была осуществлена репатриация в страну 10 граждан Азербайджана, в том числе 9 детей и одной женщины, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.

В результате предпринятых правительством Азербайджана поэтапных и скоординированных мер 17 октября осуществлена репатриация в страну 10 граждан Азербайджана, в том числе 9 детей и одной женщины, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что четверо из репатриированных детей потеряли обоих родителей.

"Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан страны, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории зарубежных стран" - заявили в ведомстве.