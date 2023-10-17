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Десять граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

Десять граждан Азербайджана репатриированы из Сирии В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана, 17 октября была осуществлена репатриация в страну 10 граждан Азербайджана, в том числе 9 детей и одной женщины, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.
Внешняя политика
17 октября 2023 г. 17:39
Десять граждан Азербайджана репатриированы из Сирии

В результате предпринятых правительством Азербайджана поэтапных и скоординированных мер 17 октября осуществлена репатриация в страну 10 граждан Азербайджана, в том числе 9 детей и одной женщины, содержавшихся в лагерях на территории Сирии.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что четверо из репатриированных детей потеряли обоих родителей.

"Правительство Азербайджана продолжит принимать необходимые меры для репатриации граждан страны, ставших жертвами вооруженных конфликтов на территории зарубежных стран" - заявили в ведомстве.

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Версия на английском языке Ten Azerbaijani citizens repatriated from Syria
Версия на азербайджанском языке Suriyadan 10 Azərbaycan vətəndaşı ölkəyə gətirilib

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