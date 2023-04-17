Дерек Хоган: США готовы поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты готовы поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Соединенные Штаты готовы поддержать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил в телефонном разговоре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Д. Хоган отметил, что для установления прочного мира и безопасности в регионе важно, чтобы процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией был успешным, а существующие вопросы были решены путем переговоров. По его словам, Соединенные Штаты готовы поддержать мирный процесс.