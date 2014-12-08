Дерек Хоган: Мы с нетерпением ожидаем утверждения кандидатуры посла США в Азербайджане

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ "Мы рады утверждению кандидатуры посла США в Азербайджане комитетом по внешним связям Сената США, что еще на один шаг приближает к полному утверждению его кандидатуры Сенатом. Надеемся, это случится в скором времени". Об этом Report заявил временный поверенный США в Азербайджане Дерек Хоган.

"Мы с нетерпением ожидаем утверждения Сенатом кандидатуры посла США в Азербайджане", - добавил Д.Хоган.

5 декабря Комитет по внешним связям Сената США утвердил Роберта Секуту на посту посла США в Азербайджане.

Ранее он занимал должность заместителя помощника госсекретаря США по энергетике, санкциям и сырьевым товарам в Бюро Госдепартамента по вопросам энергетики и бизнеса.