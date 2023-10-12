О нас

Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана

Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана Депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" приняли обращение в поддержку Азербайджана.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 14:25
Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана

Депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" приняли обращение в поддержку Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в тексте обращения говорится, что Украина поддерживает Азербайджан и его народ.

В обращении парламентариев отмечается, что после антитеррористических мероприятий в Карабахе против Азербайджана была развернута клеветническая кампания:

"Радикальные элементы армянской диаспоры и некоторые международные СМИ наращивают пропаганду ненависти против Азербайджана. Считаем это недопустимым. Азербайджан проводил антитеррористические мероприятия на своей международно признанной территории".

В обращении также говорится, что на территории Карабаха после антитеррористических мероприятий было обнаружено огромное количество оружия и тяжелой военной техники, незаконно ввезенных сепаратистами.

Депутаты заявили, что армянские жители Карабаха покинули регион добровольно: "Это уже подтвердила миссия ООН, прибывшая в Карабах 1 октября, и представитель Госдепартамента США Миллер".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоMembers of Verkhovna Rada of Ukraine adopt appeal in support of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоUkrayna Ali Radasının deputatları Azərbaycanı dəstəkləyən müraciət qəbul ediblər

Экслюзивные новости

Рамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
ФотоРамазан Абдулатипов: Азербайджан прилагает большие усилия для прочного мира на Южном Кавказе
12 октября 2023 г. 13:08
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi