Депутаты Верховной Рады Украины приняли обращение в поддержку Азербайджана

Депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" приняли обращение в поддержку Азербайджана.

Депутаты Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" приняли обращение в поддержку Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в тексте обращения говорится, что Украина поддерживает Азербайджан и его народ.

В обращении парламентариев отмечается, что после антитеррористических мероприятий в Карабахе против Азербайджана была развернута клеветническая кампания:

"Радикальные элементы армянской диаспоры и некоторые международные СМИ наращивают пропаганду ненависти против Азербайджана. Считаем это недопустимым. Азербайджан проводил антитеррористические мероприятия на своей международно признанной территории".

В обращении также говорится, что на территории Карабаха после антитеррористических мероприятий было обнаружено огромное количество оружия и тяжелой военной техники, незаконно ввезенных сепаратистами.

Депутаты заявили, что армянские жители Карабаха покинули регион добровольно: "Это уже подтвердила миссия ООН, прибывшая в Карабах 1 октября, и представитель Госдепартамента США Миллер".