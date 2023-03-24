Депутаты Верховного меджлиса Нахчывана отправились в Страсбург

Депутаты Верховного Собрания Нахчыванской Автономной Республики Аида Джалилзаде и Анар Ибрагимов посетили Страсбург, Франция.

Депутаты Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Аида Джалилзаде и Анар Ибрагимов посетили Страсбург, Франция.

Как передает нахчыванское бюро Report, с 20 по 24 марта прошла 44-я сессия Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.

Выступая на заседании Палаты регионов Конгресса, А.Джалилзаде проинформировал об акции азербайджанских экоактивистов в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана

Он также подробно рассказал о строительстве и реализации программы "Великое возвращение".

На заседании депутат Анар Ибрагимов принял участие в обсуждении документа "Внедрение демократии на низовом уровне: будущее Совета Европы и роль Конгресса в нем".