Депутаты парламента Украины поздравили Азербайджан с Днем Победы

Во время 44-дневной войны в прошлом году азербайджанцы проявили героизм и освободили свои территории от оккупации. Таким образом, мир вступил в новую эпоху - когда можно разрешить замороженные конфликты, годами парализовавшие постсоветские страны. Ведь са

Во время 44-дневной войны в прошлом году азербайджанцы проявили героизм и освободили свои территории от оккупации. Таким образом, мир вступил в новую эпоху - когда можно разрешить замороженные конфликты, годами парализовавшие постсоветские страны. Ведь самые опасные конфликты – это "замороженные" конфликты, остающиеся очагами напряженности.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report заявили депутаты Верховной Рады Украины Валерий Колюх, Владимир Крейденко и Людмила Буймистер.

По словам депутатов, эти конфликты принесли только хаос на земли Карабаха, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии и Донбасса.

"В Украине (Донбасс) конфликт до сих пор не урегулирован. Азербайджанское государство положило этому конец. Восстановив свою территориальную целостность, Азербайджан обеспечил выполнение требований 4 резолюций Совета Безопасности ООН, Декларации Совета Европы и в целом норм международного права. Несмотря на многочисленные потери среди мирного населения и ракетные обстрелы, азербайджанский народ восстановил историческую справедливость, проявив героизм".

Депутаты отметили, что это стало примером разрешения "замороженных" конфликтов на постсоветском пространстве: "Сегодня мы с глубоким уважением чтим память наших братьев, погибших за территориальную целостность как Украины, так и Азербайджана! Мы всегда будем помнить этих героев, которые погибли ради победы и будущего своих детей. 8 ноября - День Победы никогда не будет забыто, навеки останется в истории.

Мы поздравляем азербайджанский народ и президента Азербайджана с этой славной Победой!".