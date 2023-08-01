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Депутаты Милли Меджлиса распространили открытое письмо в связи с дорогой Лачын-Ханкенди

Депутаты Милли Меджлиса распространили открытое письмо в связи с дорогой Лачын-Ханкенди Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана распространили открытое письмо.
Внешняя политика
1 августа 2023 г. 20:27
Депутаты Милли Меджлиса распространили открытое письмо в связи с дорогой Лачын-Ханкенди

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана распространили открытое письмо.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В письме говорится:

"После 30-летней оккупации азербайджанских земель вооруженными силами Армении и 44-дневной Отечественной войны, завершившейся восстановлением территориальной целостности нашего государства, Азербайджанская Республика в апреле 2023 года, реализуя свое суверенное право, в целях предотвращения неоднократно выявленного неправомерного использования Лачынской дороги, установила на въезде на эту дорогу с территории Армении контрольно-пропускной пункт. Следует отметить, что армянские жители Карабаха, проживающие на территории временной дислокации российских миротворческих сил, в сопровождении Международного Комитета Красного Креста имеют возможность беспрепятственно пользоваться этой дорогой. Тот факт, что провокаторы, выставляющие себя представителями проживающих в Карабахе армян, и политическое руководство Республики Армения для перевозки грузов настаивают исключительно на Лачынской дороге, имеет целью преднамеренную политизацию вопроса и использование его в качестве провокации. Если речь идет на самом деле о гуманитарном грузе, какое значение имеет, каким путем и откуда он идет?!

Правительство Азербайджана заявило о готовности оперативно удовлетворять потребности армянских жителей Карабаха, Азербайджан предоставил дорогу Агдам-Ханкенди в том числе для перевозки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных грузов. Это также необходимый и неизбежный шаг для реинтеграции армянских жителей Карабаха в Азербайджан".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Laçın-Xankəndi yolu və Fransa ilə bağlı açıq məktub yayıb

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