Депутаты Милли Меджлиса понаблюдают за президентскими выборами в России

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана 14 марта отправятся Москву для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в России 17 марта.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана 14 марта отправятся Москву для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в России 17 марта.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и депутат Руфат Гулиев будут наблюдать за выборами на двусторонней основе, депутат Сабир Гаджиев - по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, а Анар Мамедов – по линии МПА СНГ и Исполнительного комитета СНГ.

В рамках визита депутаты ознакомятся с подготовкой к выборам, проследят за ходом процесса голосования и активностью граждан в день выборов.

Визит азербайджанской делегации завершится 19 марта.