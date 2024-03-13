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Депутаты Милли Меджлиса понаблюдают за президентскими выборами в России

Депутаты Милли Меджлиса понаблюдают за президентскими выборами в России Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана 14 марта отправятся Москву для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в России 17 марта.
Внешняя политика
13 марта 2024 г. 16:01
Депутаты Милли Меджлиса понаблюдают за президентскими выборами в России

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана 14 марта отправятся Москву для наблюдения за президентскими выборами, которые пройдут в России 17 марта.

Об этом Report сообщили в Милли Меджлисе.

Председатель парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и депутат Руфат Гулиев будут наблюдать за выборами на двусторонней основе, депутат Сабир Гаджиев - по линии Межпарламентской ассамблеи СНГ, а Анар Мамедов – по линии МПА СНГ и Исполнительного комитета СНГ.

В рамках визита депутаты ознакомятся с подготовкой к выборам, проследят за ходом процесса голосования и активностью граждан в день выборов.

Визит азербайджанской делегации завершится 19 марта.

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Версия на английском языке Azerbaijani MPs to observe presidential election in Russia
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Rusiyada prezident seçkilərini müşahidə edəcəklər

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