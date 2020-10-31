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Депутаты Милли Меджлиса отправились в Молдову

Депутаты Милли Меджлиса отправились в Молдову 30 октября делегация парламентариев Азербайджана - членов группы наблюдателей в Парламентской Ассамблее СНГ в сопровождении посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова побывала в Гагаузии, где посетила избирательные участки. В состав наблюдательной миссии
Внешняя политика
31 октября 2020 г. 11:30
Депутаты Милли Меджлиса отправились в Молдову

30 октября делегация парламентариев Азербайджана - членов группы наблюдателей в Парламентской Ассамблее СНГ в сопровождении посла Азербайджана в Молдове Гудси Османова побывала в Гагаузии, где посетила избирательные участки. В состав наблюдательной миссии вошли вице-спикер Адиль Алиев, Сабир Гаджиев, Руфат Гулиев и Айдын Джафаров. В ходе визита азербайджанские парламентарии встретились с главой Гагаузии Ириной Влах и председателем Народного собрания Гагаузии Владимиром Кыссой.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Молдове, Ирина Влах отметила, что избирательные участки в Гагаузии полностью готовы к проведению президентских выборов.

Ирина Влах поблагодарила Президента Азербайджана Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиеву за поддержку, оказанную Гагаузии.

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева Фондом Гейдара Алиева в городе Чадыр-Лунга строится Центр культуры и образования.

В рамках визита депутаты также встретились с азербайджанскими студентами, обучающимися в Гагаузии.

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Версия на азербайджанском языке MM-in deputatları prezident seçkilərini müşahidə etmək üçün Moldovaya gedib

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