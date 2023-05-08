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Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за выборами в Турции

Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за выборами в Турции Группа депутатов Милли Меджлиса при содействии Организации тюркских государств посетит Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в Турции 14 мая.
Внешняя политика
8 мая 2023 г. 18:37
Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за выборами в Турции

Группа депутатов Милли Меджлиса при содействии Организации тюркских государств посетит Стамбул для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в Турции 14 мая.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

Сообщается, что председатели комитетов Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, Хиджран Гусейнова, депутаты Хикмет Мамедов, Жаля Алиева, Имамверди Исмаилов, Махир Аббасзаде, Парвин Керимзаде, Джаваншир Фейзиев, Севиль Микаилова, Солтан Мамедов, Эльшан Мусаев, Шахин Исмаилов, Вугар Байрамов, Мазахир Эфендиев и Рамин Мамедов в качестве международных наблюдателей ознакомятся с подготовкой к выборам и пронаблюдают за ходом голосования и активностью граждан на избирательных участках.

Визит депутатов завершится 16 мая.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Türkiyəyə gedir, seçkiləri müşahidə edəcəklər

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