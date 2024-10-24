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Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Грузии

Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Грузии 11:58
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 12:15
Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Грузии

Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Грузии 26 октября.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, для наблюдения за выборами в Тбилиси отправятся председатель комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев, депутаты Низами Сафаров, Кямаледдин Гафаров, Хикмет Мамедов, Эльшан Мусаев, Сахиб Алиев, Анар Мамедов и Турал Гянджалиев.

Депутаты Милли Меджлиса ознакомятся с уровнем подготовки к парламентским выборам в Грузии, условиями, созданными на избирательных участках, будут наблюдать за активностью граждан в день голосования и процессом подсчета голосов.

Визит завершится 27 октября.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Gürcüstanda parlament seçkilərini izləyəcəklər

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