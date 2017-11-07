Депутаты Госдумы России посетят Азербайджан

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Делегации комитетов Госдумы России до конца года посетят семь стран.

Как сообщает Report, об этом заявил первый вице-спикер палаты Иван Мельников.

Такое решение принято на заседании Совета Думы.

По словам Ивана Мельникова, эти поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья связаны с налаживанием контактов и развитием диалога с зарубежными партнёрами. Депутаты посетят Иран, Азербайджан, Турцию, Пакистан, Республику Корея, Молдову и Сербию.

Совет Думы также поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову проработать вопрос, связанный с изменением практики курирования межпарламентских контактов. Раньше эти контакты курировали заместители председателя Госдумы. "Сейчас речь идёт о том, что председатель каждого комитета по направлениям своей работы будет курировать межпарламентские связи с двумя странами", - пояснил Иван Мельников. Среди этих направлений энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство. Перераспределение курирования межпарламентских контактов произойдёт в ближайшее время.