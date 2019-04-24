Французские депутаты против решения Эммануэля Макрона по т.н. "геноциду армян"

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 24 апреля в стране днем памяти т.н. "жертв геноцида армян". Депутаты правящей и оппозиционных партий страны прокомментировали французскому бюро Report распоряжение главы государства. Отметим, что Франция в 2001 году официально признала т.н. "геноцид армян".

Член группы дружбы Франция-Турция в Национальной ассамблее Франции, депутат от правящей партии "Вперед, республика!" (La Republique en Marche!) Филипп Фольо (Philippe Folliot) заявил, что решение является логическим продолжением принятого несколько лет назад закона: "Это распоряжение отрицательно скажется на франко-турецких отношениях. На прошлой неделе я с коллегами был в Турции для участия в заседании Генассамблеи НАТО. Спикер Великого народного собрания Турции Мустафа Шентоп и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу протестовали против этого решения Франции в очень резкой форме".

Филип Фольо

"Франция не может кого-то поучать и не находится в выгодной позиции для этого. Мы сами с гордостью относимся к своей истории, хотя было много событий. Мы уже приняли это решение как продолжение ряда вопросов, но я считаю необходимым не зацикливаться на этом. Мы должны смотреть в будущее. То есть должны постараться наладить хорошие отношения между Францией и Турцией", - отметил депутат.

Член группы дружбы Франция-Турция в Национальной ассамблее Франции, депутат от оппозиционной Социалистической партии Жером Ламбер назвал последнее решение главы государства Эммануэля Макрона бессмысленным: "Это было бессмысленное решение. Не думаю, что она окажет серьезное отрицательное влияние на франко-турецкие отношения".

Жером Ламбер

По его словам, не было необходимости объявлять 24 апреля днем памяти т.н. "жертв геноцида армян": "В мире произошло довольно много геноцидов. Конечно, хорошо быть осведомленным об учиненном над испанцами, ацтеками, майя. Однако нет нужды отмечать это как день памяти. Есть также много забытых сегодня, стертых из памяти геноцидов. Давайте вспомним уничтожение американских индейцев. Эта трагедия произошла не в столь далекой нашей истории. Индейцы были практически полностью стерты с лица земли. В этом контексте учреждение дня памяти т.н. "жертв геноцида армян" было совершенно излишне", - отметил депутат.

Член группы дружбы Франция-Турция в Национальной ассамблее Франции, депутат от партии "Республиканцы" Жан-Люк Рейтцер (Jean-Luc Reitzer) подчеркнул, что это решение вызвало большое негодование у официальных лиц Турции: "Утром того дня, когда в официальной газете вышло распоряжение, я был в Турции и участвовал в заседании Генассамблеи НАТО. Действительно имелась напряженность. Официальные лица Турции в своих выступлениях выразили Франции категорический протест в связи с этим".

"Я всегда в этом вопросе придерживался противоположной позиции и некогда голосовал против закона. Потому что считаю, что Франция не должна вмешиваться в вопрос, касающийся истории другой страны, каждая страна должна нести ответственность за свою историю. Писать историю - дело историков. По-моему, вмешиваться в конфликтные вопросы, становиться на чью-то сторону - не дело иностранных стран и политиков. Мы не должны поучать никакую страну. Решение Эммануэля Макрона отрицательно скажется на франко-турецких отношениях", - отметил депутат.

Андре Вилье

Член группы дружбы Франция-Турция в Национальной ассамблее Франции, депутат от оппозиционной партии "Союз демократов, радикалов и либералов" Андре Вилье сказал, что внесенное в историю страны событие на деле не имеет никакого отношения к истории Франции: "Это событие касается Турции. Франция была страной, предоставившей убежище армянам. Да, сегодня во Франции армянская община составляет большинство. Говорят даже, что в стране проживает 500 тыс. армян. Однако не было необходимости узаконивать событие, не принадлежащее истории Франции. Я считаю, что Франция для своего будущего должна предпринимать шаги, которые принесут больше пользы. Например, были бы полезнее действия, служащие сближению, сотрудничеству между турецким и армянским народами".