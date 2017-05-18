Делегация депутатов Европарламента посетит Азербайджан

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ 22-25 мая члены Комитета иностранных дел Европарламента посетят страны Южного Кавказа.

Как сообщили Report в представительстве ЕС в Азербайджане, делегация во главе с Девидом Макаллистером 22 мая посетит Азербайджан, встретится с членами правительства, в том числе президентом Ильхамом Алиевым, спикером Милли Меджлиса Октаем Асадовым, членами парламента и представителями гражданского общества.

В ходе визита в регион 8 членов Европарламента обсудят новое соглашение, достигнутое между ЕС и Арменией, ход переговоров по новому соглашению между ЕС и Азербайджаном, углубление отношений между ЕС и Грузией.

Д. Макаллистер отметил, что данный регион имеет большое значение для Евросоюза, является основным союзником в политике "Восточного партнерства": "У нас есть много общих интересов, в основном с точки зрения мира, безопасности и поощрения торговли. В особенности мы должны охранять такие ценности, как демократия, верховенство закона, права человека и фундаментальные права, потому что стараемся еще больше углубить сотрудничество".