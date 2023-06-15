Депутаты ЕП одобрили резолюцию с призывом принять Украину в НАТО после окончания конфликта

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс после окончания украинского конфликта.

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом к НАТО начать процесс интеграции Украины в Североатлантический альянс после окончания украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голосование состоялось в четверг на сессии ЕП в Страсбурге.

За принятие резолюции выступили 425 депутата, против - 38, воздержались от голосования 42 представителя Европарламента. В документе депутаты высказывают пожелание, чтобы "процесс присоединения Украины к НАТО начался после окончания конфликта и был завершен как можно скорее".

Сейчас, по мнению представителей ЕП, "члены ЕС вместе с союзниками по НАТО должны тесно сотрудничать с Украиной для разработки временных рамок гарантий безопасности". В Европарламенте подчеркнули, что вступление Украины в НАТО и ЕС "повысит региональную и глобальную безопасность".