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Депутат: Заявления Толстого наносят ощутимый вред азербайджано-российским отношениям

Депутат: Заявления Толстого наносят ощутимый вред азербайджано-российским отношениям Депутат Милли Меджлиса Камран Байрамов прокомментировал неоднозначные высказывания заместителя спикера Государственной Думы России Петра Толстого об азербайджано-российских отношениях.
Внешняя политика
21 июля 2023 г. 15:47
Депутат: Заявления Толстого наносят ощутимый вред азербайджано-российским отношениям

Депутат Милли Меджлиса Камран Байрамов прокомментировал провокационные высказывания заместителя спикера Государственной Думы России Петра Толстого об Азербайджане, поставившие под сомнение независимость государства и его способность самостоятельно существовать.

Как передает Report, депутат считает что "столь безответственные заявления наносят существенный и ощутимый вред азербайджано-российским отношениям”.

Напомним, что на днях заместитель спикера Государственной Думы России П.Толстой, касаясь азербайджано-российских отношений, заявил о “зависимости” Азербайджана от России, озвучил нелицеприятные мысли о том, что “без России ни Азербайджан, ни Карабах... не будут существовать”.

"Очень удивительно и возмутительно слышать такие заявления от человека, который является одним из руководителей высшего законодательного органа РФ, руководителем российской делегации в ОБСЕ, достаточно широко осведомленным об истории канувшего в лету "Нагорно Карабахского конфликта",- сказал депутат.

Он добавил, что Азербайджан уже более 30 лет является независимым, самодостаточным государством, осуществляющим независимую внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами, и не зависит ни от одного государства в мире ни политически, ни экономически.

Депутат подчеркнул, что сегодня благодаря независимой и сбалансированной внешней политике, влияние Азербайджана на международной арене растет изо дня в день, его позиции в международной политике крепнут: "И не случайно, что Азербайджан сегодня председательствует в Движении неприсоединения, одной из самых больших международных организаций мира, и является инициатором многих глобальных инициатив в области безопасности, энергетики, здравоохранения и др."

Байрамов считает, что П.Толстой забыл, что Азербайджан также успешно выстраивает, что очень важно на равноправной основе, свои отношения и с соседними государствами, в том числе и с Россией, с которой в феврале прошлого года была подписана Декларация о союзническом взаимодействии.

"Столь безответственные, несуразные и далеко не первые и не единственные подобные заявления Толстого наносят существенный и ощутимый вред азербайджано-российским отношениям и бросают тень на усилия наших правительств и парламентов по расширению и углублению союзнических связей",- сказал он.

Депутат выразил надежду, что полномочные органы РФ, в том числе Государственная дума и Министерство иностранных дел, дадут соответствующую оценку заявлениям П.Толстого и анти-азербайджанской истерии, "развернутой в последнее время в медиапространстве России, которые идут вразрез с духом сотрудничества между нашими странами".

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