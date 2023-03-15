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Депутат: Враждебность Макрона к исламу стала частью государственной политики

Депутат: Враждебность Макрона к исламу стала частью государственной политики ”Враждебность президента Франции Эмманюэля Макрона к исламу, а также насилие, применяемое в отношении мусульман в этой стране, стали частью государственной политики".
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 17:31
Депутат: Враждебность Макрона к исламу стала частью государственной политики

”Враждебность президента Франции Эмманюэля Макрона к исламу, а также насилие, применяемое в отношении мусульман в этой стране, стали частью государственной политики".

Как сообщает Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Малахат Ибрагимгызы во время инициированного НПО общественного обсуждения на тему ”Корсиканский вопрос и нарушение основных прав человека“.

"Макрон легализовал политику исламофобии под предлогом борьбы с терроризмом. И несмотря на деятельность Организации по коллективной борьбе с исламофобией во Франции, эта проблема с каждым годом только усиливается”, - заявила М. Ибрагимгызы.

Депутат отметила, что расовая дискриминация, ксенофобия, явные нарушения основных прав человека во Франции уже нашли свое отражение в законодательстве этой страны:

"Так, принятый несколько лет назад во Франции закон "О борьбе с терроризмом и сепаратизмом" на самом деле ограничивает свободу вероисповедания и совести в этой стране”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Makronun islam düşmənçiliyi dövlət siyasətinin tərkibinə çevrilib”

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