О нас

Депутат: "Вопросы Зангезурского коридора и возвращения западных азербайджанцев выходят на международные площадки"

Депутат: "Вопросы Зангезурского коридора и возвращения западных азербайджанцев выходят на международные площадки" 11:40
Внешняя политика
8 июля 2025 г. 12:32
Депутат: Вопросы Зангезурского коридора и возвращения западных азербайджанцев выходят на международные площадки

Вопросы, связанные с Зангезурским коридором и возвращением западных азербайджанцев, становятся темами обсуждения на международных платформах.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили на пленарном заседании внеочередной сессии парламента, комментируя 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедший в Ханкенди.

Он подчеркнул, что ОЭС является самой авторитетной экономической организацией региона. Страны - члены организации с населением в 570 млн человек и совокупной экономикой в $2,6 трлн обладают значительным потенциалом, особенно в контексте экономических связей между Востоком и Западом.

По его словам, нынешний саммит ОЭС был третьим, организованным Азербайджаном.

“Однако на этот раз мероприятие имело особое значение, поскольку проходило в Карабахе. Выбор Ханкенди в качестве места проведения носил символический характер. Впервые после долгого конфликта в Ханкенди состоялся международный саммит. Это не только свидетельствовало об укреплении суверенитета нашей страны, но и демонстрировало международному сообществу усилия президента Азербайджана по установлению мира и восстановлению в Карабахе. Мероприятие также внесло значительный вклад в укрепление авторитета азербайджанской дипломатии в послевоенный период", - сказал парламентарий.

"В то время, когда на Севере и Юге разгораются войны, голос, звучащий из Ханкенди с платформы, где обсуждаются вопросы Среднего коридора, проходящего через Азербайджан, Зангезурского коридора, возвращения западных азербайджанцев на свою родину, стал открытым посланием всему миру", - добавил Миркишили.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MP: Zangazur Corridor, return of Western Azerbaijanis are on agenda of international platforms
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Zəngəzur dəhlizi və Qərbi azərbaycanlıların qayıdışı məsələləri beynəlxalq platformalarda gündəmə gəlir“

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi