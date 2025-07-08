Депутат: "Вопросы Зангезурского коридора и возвращения западных азербайджанцев выходят на международные площадки"

11:40

Вопросы, связанные с Зангезурским коридором и возвращением западных азербайджанцев, становятся темами обсуждения на международных платформах.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Таир Миркишили на пленарном заседании внеочередной сессии парламента, комментируя 17-й саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедший в Ханкенди.

Он подчеркнул, что ОЭС является самой авторитетной экономической организацией региона. Страны - члены организации с населением в 570 млн человек и совокупной экономикой в $2,6 трлн обладают значительным потенциалом, особенно в контексте экономических связей между Востоком и Западом.

По его словам, нынешний саммит ОЭС был третьим, организованным Азербайджаном.

“Однако на этот раз мероприятие имело особое значение, поскольку проходило в Карабахе. Выбор Ханкенди в качестве места проведения носил символический характер. Впервые после долгого конфликта в Ханкенди состоялся международный саммит. Это не только свидетельствовало об укреплении суверенитета нашей страны, но и демонстрировало международному сообществу усилия президента Азербайджана по установлению мира и восстановлению в Карабахе. Мероприятие также внесло значительный вклад в укрепление авторитета азербайджанской дипломатии в послевоенный период", - сказал парламентарий.

"В то время, когда на Севере и Юге разгораются войны, голос, звучащий из Ханкенди с платформы, где обсуждаются вопросы Среднего коридора, проходящего через Азербайджан, Зангезурского коридора, возвращения западных азербайджанцев на свою родину, стал открытым посланием всему миру", - добавил Миркишили.