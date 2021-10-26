Депутат Верховной Рады: Зангезурский коридор станет основой для развития

Зангезурский коридор - это не только новое транспортное сообщение с Турцией, но и наглядный показатель того, что Азербайджан и Армения начинают выходить из послевоенного кризиса.

Зангезурский коридор - это не только новое транспортное сообщение с Турцией, но и наглядный показатель того, что Азербайджан и Армения начинают выходить из послевоенного кризиса.

Об этом Восточно-европейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

Парламентарий отметил, что еще ни одна страна мира не проигрывала от эффективной стратегии развития экономики:

"Я верю, что восстановление и строительство новых транспортных магистралей, имею в виду Зангезурский коридор, станет именно программой развития, а не наоборот. Я украинский политик и как сторонний наблюдатель могу сказать, что сейчас нужно мирное объединение. Ведь Зангезурский коридор свяжет Нахчыван с другими территориями Азербайджана. Хочу отметить, что решающую роль сыграет и выбор партнеров в процессе строительства. Желаю Азербайджану сделать правильный выбор", - добавил депутат.