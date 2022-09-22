Депутат Верховной Рады: Украинский народ благодарен Азербайджану за поддержку

"Украина и Азербайджан - стратегические партнеры"

Украина и Азербайджан - стратегические партнеры. Это закреплено в Стратегии национальной безопасности, утвержденной 14 сентября 2020 года, а также в подписанной 14 января 2022 года президентами двух стран Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским Совместной декларации об углублении стратегического партнерства.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии ”Слуга народа“ Валерий Колюх.

"Азербайджан подставил свое плечо Украине во время российской агрессии и оказал нам важную гуманитарную помощь. Только по состоянию на август ее объем перевалил за 1700 тонн и продолжает расти. Это и медикаменты, и средства личной гигиены, и детское питание, и другие необходимые материалы и припасы. Все это распределяется среди нуждающихся в помощи внутренне перемещенных лиц в Днепропетровской, Винницкой, Черкасской областях и пострадавших от российской агрессии в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях", - заявил В. Колюх.

Украинский депутат также напомнил, что компания SOCAR уже подключилась к восстановлению города Ирпень и отстроила здание школы №12. Также Азербайджан рассматривает варианты своего участия в восстановлении культурных сооружений в Ахтырке, Чернигове и Харькове.

Не менее важно, что в рядах Вооруженных Сил Украины воюют этнические азербайджанцы. Например, 16 мая Президент Украины Владимир Зеленский наградил высоким званием "Герой Украины" старшего лейтенанта Кирилла Агасиева. К сожалению, среди азербайджанцев Украины есть и погибшие. Здесь стоит вспомнить погибшего в апреле при обороне Мариуполя Рафаэля Агаева и отдавшего свою жизнь в июле за свободу Херсонской области Карима Гуламова.

"Украинский народ искренне благодарен азербайджанскому за ту поддержку, то сочувствие, то понимание, которое он не перестает оказывать нам. Действительно, друзья познаются в беде. Азербайджан и азербайджанцы в очередной раз подтвердили свою преданность дружбе и партнерству с Украиной и украинцами", - заявил украинский депутат.

Комментируя недавние армянские провокации на границе Азербайджана с Арменией, он отметил, что Киев последовательно поддерживает курс Баку и Еревана на политико-дипломатическое урегулирование, исходя из принципа территориальной целостности, нерушимости границ и уважения суверенитета: "Украина крайне заинтересована в полной и всеобъемлющей нормализации ситуации между Азербайджаном и Арменией с соответствующим взаимным уважением суверенитета друг друга".