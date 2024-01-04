Депутат Верховной рады: Украина не боится задержек поставок оружия с Запада

В Украине активно и стремительно развивается сфера производства беспилотников, являющихся крайне важным средством ведения войны.

В Украине активно и стремительно развивается производство беспилотников, являющихся крайне важным средством ведения войны.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной рады Украины Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, развитие этой сферы производства обеспечивается не государственными, а частными компаниями.

"В Украине идет невообразимо страшная война. Она диктует и объективные условия для развития той или иной отрасли военной промышленности [..] Оборонная промышленность в Украине продолжит развиваться, поскольку в этом заинтересован и бизнес. Сами предприятия активно участвуют в этом и вкладывают деньги, потому что на это есть спрос", - сказал он.

Депутат отметил, что выход на западные технологические разработки очень важен для оборонной промышленности, однако страха перед задержками поставок оружия в Украине нет.

"Нам не хватает комплектующих, прежде всего для дронов. Потому что Китай не всегда дает возможность достать необходимые детали. Сегодня практически все комплектующие для беспилотников производятся в Китае. Это одна из главных проблем сегодня с точки зрения развития конкретной отрасли. Украина выиграет эту войну, потому что мы находимся на своей земле, и мы знаем, что значит защищать свою землю", - сказал Белоцерковец.