Депутат Верховной Рады обратился к азербайджанцам, проживающим в Украине

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук поздравил азербайджанцев, проживающим в Украине, с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук поздравил азербайджанцев, проживающим в Украине, с Днем солидарности азербайджанцев мира.

В поздравительном письме, отправленным в восточноевропейское бюро Report говорится:

"Поздравляю всех азербайджанцев с Днем солидарности азербайджанцев мира. Знаю, что вы, живущие здесь азербайджанцы, уже давно являетесь частью украинского общества. Многие из вас сейчас защищают территориальную целостность Украины в войне с Россией. Ваш героизм, проявленный в Азербайджане, является примером для Украины. Ваша сильная позиция в украинском обществе, и важная роль в экономической и культурной жизни нашей страны, которая обогащает и укрепляет украинскую государственность, вызывает огромное уважение. Благодарю Азербайджан и азербайджанцев! Счастливых праздников!".