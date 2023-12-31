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Депутат Верховной Рады обратился к азербайджанцам, проживающим в Украине

Депутат Верховной Рады обратился к азербайджанцам, проживающим в Украине Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук поздравил азербайджанцев, проживающим в Украине, с Днем солидарности азербайджанцев мира.
Внешняя политика
31 декабря 2023 г. 13:37
Депутат Верховной Рады обратился к азербайджанцам, проживающим в Украине

Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук поздравил азербайджанцев, проживающим в Украине, с Днем солидарности азербайджанцев мира.

В поздравительном письме, отправленным в восточноевропейское бюро Report говорится:

"Поздравляю всех азербайджанцев с Днем солидарности азербайджанцев мира. Знаю, что вы, живущие здесь азербайджанцы, уже давно являетесь частью украинского общества. Многие из вас сейчас защищают территориальную целостность Украины в войне с Россией. Ваш героизм, проявленный в Азербайджане, является примером для Украины. Ваша сильная позиция в украинском обществе, и важная роль в экономической и культурной жизни нашей страны, которая обогащает и укрепляет украинскую государственность, вызывает огромное уважение. Благодарю Азербайджан и азербайджанцев! Счастливых праздников!".

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın hakim partiyadan deputatı Ukraynada yaşayan azərbaycanlılara müraciət edib

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