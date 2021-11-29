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Депутат Верховной Рады: Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану

Депутат Верховной Рады: Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану 11:16
Внешняя политика
29 ноября 2021 г. 12:12
Депутат Верховной Рады: Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану

“Мы следим за событиями, происходящими в Азербайджане”.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявила депутат Верховной Рады от правящей партии Украины Ирина Аллахвердиева.

“Украина поддерживает Азербайджан в вопросе территориальной целостности. Этот вопрос является болезненным и для нашей страны. Мы и в будущем продолжим оказывать поддержку и всяческое содействие Азербайджану”.

По словам депутата, приветствуются любые переговоры по прекращению военных действий и установлению мира на территории Азербайджана: “Главное, чтобы не было войны, люди жили в мире и в скором времени открылись коммуникации”.

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Версия на английском языке Verkhovna Rada MP: UKraine supports any negotiation for peace in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: “Azərbaycan ərazisində sülhün bərqarar olması üçün istənilən danışıqları dəstəkləyirik”

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