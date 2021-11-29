Депутат Верховной Рады: Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану

11:16

“Мы следим за событиями, происходящими в Азербайджане”.

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявила депутат Верховной Рады от правящей партии Украины Ирина Аллахвердиева.

“Украина поддерживает Азербайджан в вопросе территориальной целостности. Этот вопрос является болезненным и для нашей страны. Мы и в будущем продолжим оказывать поддержку и всяческое содействие Азербайджану”.

По словам депутата, приветствуются любые переговоры по прекращению военных действий и установлению мира на территории Азербайджана: “Главное, чтобы не было войны, люди жили в мире и в скором времени открылись коммуникации”.