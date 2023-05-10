Депутат Верховной Рады: Мы никогда не забудем заслуг Гейдара Алиева

"Гейдар Алиев – очень важная политическая фигура новейшей истории. Налаживание дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном стало возможным благодаря в том числе его усилиям".

"Гейдар Алиев – очень важная политическая фигура новейшей истории. Налаживание дипломатических отношений между Украиной и Азербайджаном стало возможным благодаря в том числе его усилиям".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Юрий Камельчук.

"В 1997 году, когда Россия начала поднимать цены на топливо и прекратила поставки в Украину, наша страна смогла пополнить запасы с помощью Азербайджана. Мы этого не забудем. Гейдар Алиев – основатель современного Азербайджана, который является примером для других", – сказал он.

Ю.Камельчук выразил благодарность великому лидеру Гейдару Алиеву: "Мы не забываем помощь Азербайджана, оказываемую в войне с Россией, и всегда будем помогать друг другу. Мы бесконечно благодарны Гейдару Алиеву за то, что доверие между нашими странами находится на столь высоком уровне".