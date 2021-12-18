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Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось

Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось "Встреча президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе еще раз подтверждает, что Азербайджан наряду с Турцией является стратегическим партнером нашей страны".
Внешняя политика
18 декабря 2021 г. 17:55
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось

"Встреча президентов Азербайджана и Украины Ильхама Алиева и Владимира Зеленского на саммите в Брюсселе еще раз подтверждает, что Азербайджан наряду с Турцией является стратегическим партнером нашей страны".

Об этом восточно-европейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии ”Слуга народа“ Валерий Колюх.

Он отметил, что Украине очень полезен опыт восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности:

"Мы ищем решение этой проблемы на всех дипломатических площадках - в Нормандском формате и в Брюсселе. По этой причине предложение президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Украину президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву вместе с президентом Турции Эрдоганом еще раз подтверждает, что мы являемся не только стратегическим партнером, но и ищем пути обеспечения территориальной целостности Украины. По этой причине мы надеемся, что в рамках формата Киев – Анкара - Баку сформируется геополитическая ось, которая будет направлена на решение конфликтов на постсоветском пространстве".

Депутат отметил, что встречи президента Азербайджана в Брюсселе показали, что даже со своими оппонентами нужно садиться за стол переговоров, и это дает основания говорить о том, что в скором времени необходимо провести делимитацию границ:

"Необходимо подписать мирный договор. Это неоднократно высказывал как свою позицию президент Азербайджана. Потому что война - это всегда плохо и всегда приводит к гибели мирных людей, поэтому все вопросы нужно решать дипломатическим путем”, - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: “Kiyev-Ankara-Bakı arasında münaqişələrin həlli üçün geosiyasi müstəvi yaranacaq”

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