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Депутат Верховной Рады: Азербайджанцы понимают и осознают ценность независимости

Депутат Верховной Рады: Азербайджанцы понимают и осознают ценность независимости Сопредседатель межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх направил сопредседателю группы по Азербайджану Руфату Гулиеву поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.
Внешняя политика
18 октября 2022 г. 20:30
Депутат Верховной Рады: Азербайджанцы понимают и осознают ценность независимости

Сопредседатель межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх направил сопредседателю группы по Азербайджану Руфату Гулиеву поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в поздравлении говорится:

"Сегодня азербайджанский народ отмечает День восстановления независимости. Уже само название говорит о том, что азербайджанцы понимают и осознают ценность независимости. Это особенно заметно на фоне экономических и политических достижений вашей страны в последнее время. Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания".

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Версия на английском языке Ukrainian MP: Azerbaijanis understand value of independence
Версия на азербайджанском языке Ali Radanın deputatı: "Azərbaycanlılar müstəqilliyin dəyərini anlayır və dərk edirlər"

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