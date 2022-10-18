Депутат Верховной Рады: Азербайджанцы понимают и осознают ценность независимости

Сопредседатель межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх направил сопредседателю группы по Азербайджану Руфату Гулиеву поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.

Сопредседатель межпарламентской группы дружбы Украина-Азербайджан Валерий Колюх направил сопредседателю группы по Азербайджану Руфату Гулиеву поздравительное письмо по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости Азербайджана.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, в поздравлении говорится:

"Сегодня азербайджанский народ отмечает День восстановления независимости. Уже само название говорит о том, что азербайджанцы понимают и осознают ценность независимости. Это особенно заметно на фоне экономических и политических достижений вашей страны в последнее время. Примите самые искренние поздравления и наилучшие пожелания".