Депутат: В ПАСЕ потерпели крах утверждения о коррупции в адрес Азербайджана

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ "В Страсбурге расследующая утверждения о коррупции в Парламентской ассамблее Совета Европы Независимая широкомасштабная антикоррупционная комиссия представила Бюро ассамблеи свой доклад".

Об этом Report сообщил депутат Милли Меджлиса Эльхан Сулейманов.

По его словам, следственный орган не обнаружил ни одного факта коррупции в отношении Азербайджана и в результате пришел к выводу, что в деятельности ПАСЕ в связи с Азербайджаном в работе депутатов, особенно докладчиков не нарушаются требования нейтралитета:

"Определенные круги, которые в последние два года распространяют и поддерживают ложные обвинения в адрес Азербайджана, особенно раздутые заголовки в западноевропейских СМИ от спонсируемых Соросом НПО и медийных групп, парализовали нормальную деятельность ПАСЕ.

В последние годы такие повторные и несерьезные утверждения нанесли серьезный урон без того не положительному международному имиджу ПАСЕ, а сейчас становится ясно, что утверждения в итоге оказались необоснованными, выдуманными и предвзятыми".

По словам Э.Сулейманова, следственный орган подтвердил, что с 2008 года все доклады ПАСЕ в связи с Азербайджаном, в том числе все доклады избирательных наблюдательных миссий, а также превратившийся в объект обсуждения всех не примиряющихся со своим проигрышем центров сил и антиазербайджанских сил доклад Штрассера о "политзаключенных" от 2013 года, были приняты без влияния на нейтралитет депутатов, и их политическая суть полностью останется в силе:

"Хоть в начале доклада следственный орган повторно пишет обвинения некоторых необъективных НПО, после всестороннего расследования он не сумел найти какой-либо весомый факт в их доказательство. Они, безусловно, не смогли осуществить невозможное, чего, тем не менее, с нетерпением ждали враги Азербайджана.

Я в то же время очень сожалею, что следственный орган направил все внимание на Азербайджан, а в отношении схожих обвинений в адрес других 6 государств он высказался на одной странице 200-страничного доклада. Этот доклад служит объективности и нейтралитету.

В итоге в период тяжелых бюджетных проблем для ПАСЕ это ненужное шоу, нацеленное на нанесение ущерба имиджу Азербайджана в международном мире, завершилось впустую потраченными на проведение данного следствия 200,000 евро налогоплательщиков.

Я полагаю, что ПАСЕ вместо клеветнических угроз моей стране, в период, когда Европа страдает от проблем мигрантов, общей безопасности и бюджетных вопросов, должна заниматься решением этих важных проблем".