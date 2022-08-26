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Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян

Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян "Азербайджан всегда был заинтересован в сохранении хороших отношений с Ираном и постоянно прилагал к этому все усилия. Но во время и Первой и Второй карабахских войн Иран продемонстрировал двуличную политику по отношению к Азербайджану".
Внешняя политика
26 августа 2022 г. 13:30
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян

"Азербайджан всегда был заинтересован в сохранении хороших отношений с Ираном и постоянно прилагал к этому все усилия. Но во время и Первой и Второй карабахских войн Иран продемонстрировал двуличную политику по отношению к Азербайджану".

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

По словам депутата, даже во время визита в Джабраил после Отечественной войны президент Азербайджана протянул руку в сторону моста Худаферин и сказал, что этот мост является мостом дружбы и братства: "Тегерану показалось мало, что столько времени, и особенно в период до Отечественной войны, он поставлял оружие в Армению, в последующие периоды он еще "блеснул" неоднозначными заявлениями о Зангезурском коридоре. Такая лицемерная политика Ирана неприемлема. Этой стране следует изменить подобное отношение".

Дж.Мамедов подчеркнул, что Иран никогда не был заинтересован в обеспечении стабильности в регионе и решении теперь уже оставшегося в прошлом карабахского конфликта:

"Официальный Баку становится все сильнее, и это беспокоит Тегеран. Вообще, Победа Азербайджана серьезно беспокоит не только Иран, но и ряд государств. С одной стороны Иран заявляет, что мы, азербайджанцы, для них - братья по религии, с другой стороны - поддерживает Армению. Это противоречит исламским принципам и Азербайджан неоднократно выражал свою позицию по этому вопросу".

Депутат Милли Меджлиса напомнил, что в Иране до прихода к власти династии Пехлеви страной управляли азербайджанцы:

"Азербайджанцы долгое время принимали активное участие в укреплении государственности в Иране, а сегодня эта страна притесняет азербайджанцев, ограничивает их права, тогда как для проживающих там армян созданы все условия. Свободно работают школы, церкви, общественные организации. В то же время Иран всячески препятствует тому, чтобы азербайджанцы получали образование на родном языке. Нарушение прав проживающих там азербайджанцев противоречит и международному праву. Это отношение нас серьезно беспокоит. Иран должен положить конец этой политике".

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Версия на английском языке Parliamentarian: “All kinds of conditions have been created for Armenians in Iran, while Azerbaijanis are oppressed”
Версия на азербайджанском языке Deputat: "İranda ermənilərə hər cür şərait yaradılıb, azərbaycanlılar isə sıxışdırılır"

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