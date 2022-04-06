Депутат: В Армении различные силы пытаются помешать мирному процессу

Достаточно интересно наблюдать за поствоенными призывами. Азербайджанская сторона после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года объявила о завершении войны. Затем направила армянской стороне пять условий, основанных на международном праве, с призы

Достаточно интересно наблюдать за поствоенными призывами. Азербайджанская сторона после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года объявила о завершении войны. Затем направила армянской стороне пять условий, основанных на международном праве, с призывом к миру для обеспечения устойчивого мира в регионе.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Мазахир Эфендиев.

По его словам, армянская сторона, чтобы затягивать время, на различных площадках заявляет о своем согласии с этими условиями и, направляя предложение Азербайджана о мире странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, просит их также выразить отношение к этому призыву: "Но в одном вопросе Армения просчиталась. А именно в том, что Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность, хотя в течение 30 лет у них была возможность более четко и объективно выразить отношение ко всем вопросам".

Депутат напомнил, что сегодня по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля в столице Бельгии, Брюсселе, состоится встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном: "Де-факто Армения заявила о согласии на мир еще до встречи. Но не верится, что они подпишут мирное соглашение, так как сейчас в Армении действуют различные силы, старающиеся повлиять на этот процесс. Мы неоднократно наблюдали такие случаи. Как только лидеры Азербайджана и Армении хотели сесть за стол переговоров и обсудить вопросы напрямую, запускались подобные провокации. Полагаю, что и вчерашняя акция в Армении - это не волеизъявление всего армянского народа. Простые граждане Армении хотят мира. Однако нынешние власти и покровители Армении организуют различные призывы и акции, пытаясь негативно воздействовать на этот процесс. Считаю, что это также является одним из факторов, почему Армения не полностью готова к мирному процессу".