О нас
Аудио новости

Депутат: В Армении различные силы пытаются помешать мирному процессу

Депутат: В Армении различные силы пытаются помешать мирному процессу Достаточно интересно наблюдать за поствоенными призывами. Азербайджанская сторона после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года объявила о завершении войны. Затем направила армянской стороне пять условий, основанных на международном праве, с призы
Внешняя политика
6 апреля 2022 г. 13:57
Депутат: В Армении различные силы пытаются помешать мирному процессу

Достаточно интересно наблюдать за поствоенными призывами. Азербайджанская сторона после трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года объявила о завершении войны. Затем направила армянской стороне пять условий, основанных на международном праве, с призывом к миру для обеспечения устойчивого мира в регионе.

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Мазахир Эфендиев.

По его словам, армянская сторона, чтобы затягивать время, на различных площадках заявляет о своем согласии с этими условиями и, направляя предложение Азербайджана о мире странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ, просит их также выразить отношение к этому призыву: "Но в одном вопросе Армения просчиталась. А именно в том, что Минская группа ОБСЕ завершила свою деятельность, хотя в течение 30 лет у них была возможность более четко и объективно выразить отношение ко всем вопросам".

Депутат напомнил, что сегодня по инициативе президента Совета ЕС Шарля Мишеля в столице Бельгии, Брюсселе, состоится встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном: "Де-факто Армения заявила о согласии на мир еще до встречи. Но не верится, что они подпишут мирное соглашение, так как сейчас в Армении действуют различные силы, старающиеся повлиять на этот процесс. Мы неоднократно наблюдали такие случаи. Как только лидеры Азербайджана и Армении хотели сесть за стол переговоров и обсудить вопросы напрямую, запускались подобные провокации. Полагаю, что и вчерашняя акция в Армении - это не волеизъявление всего армянского народа. Простые граждане Армении хотят мира. Однако нынешние власти и покровители Армении организуют различные призывы и акции, пытаясь негативно воздействовать на этот процесс. Считаю, что это также является одним из факторов, почему Армения не полностью готова к мирному процессу".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке "Ermənistandakı hakimiyyət və havadarları sülh prosesinə mənfi təsir göstərmək üçün aksiyalar təşkil edirlər"

Экслюзивные новости

В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi