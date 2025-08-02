Депутат: Успешная политика президента Ильхама Алиева – вклад в стабильность и безопасность региона

Депутат: Успешная политика президента Ильхама Алиева – вклад в стабильность и безопасность региона

Поставки азербайджанского газа в Сирию через территорию Турции – это не просто экономический проект, проект открывает новый стратегический мост между Южным Кавказом и Ближним Востоком.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса, член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили.

Он напомнил, что в ходе переговоров между президентом Ильхамом Алиевым и лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа 12 июля в Баку особое внимание уделялось вопросам сотрудничества, особенно в энергетической сфере.

"По итогам встречи между SOCAR и правительством Сирии был подписан Меморандум о взаимопонимании. Всего за несколько недель это соглашение привело к конкретной экспортной операции. Это яркий пример быстрой дипломатии и технического потенциала Азербайджана", - сказал Миркишили.

По словам депутата, Азербайджан уже зарекомендовал себя всему миру как надежный энергетический партнер, играющий важную роль в энергетической безопасности Европы.

"Азербайджанский газ поставляется до Италии по Трансадриатическому (TAP) и Трансанатолийскому (TANAP) трубопроводам. Теперь же бакинский газ направляется на Ближний Восток. Экспорт в Сирию выводит роль Азербайджана как поставщика энергии за пределы европейских границ на более широкую геоэкономическую платформу. Этим шагом Азербайджан представляет себя не только как экономически ответственное государство, но и как государство с гуманитарной ответственностью. Экспорт газа в Сирию, страну, вышедшую из войны с разрушенной энергетической инфраструктурой, будет способствовать социальной стабильности и улучшению условий жизни граждан", - сказал он.

Миркишили считает, что выход Азербайджана на энергетический рынок Сирии имеет стратегическое значение по нескольким аспектам.

"Во-первых, рядом с силами, долгое время доминировавшими в регионе, появляется новый, нейтральный и гибкий игрок. Во-вторых, процесс реализуется при посредничестве Турции, что еще больше усиливает влияние энергетического альянса Анкара-Баку в регионе. Выход Азербайджана на Ближний Восток продиктован не чисто политическими интересами. Это вклад в экономическую стабильность, безопасность энергоснабжения и дух сотрудничества в регионе. Эта политика, успешно реализуемая президентом Ильхамом Алиевым, служит национальным интересам Азербайджана", - сказал он.