Депутат: У Украины и Азербайджана есть общие цели долгосрочного характера

"Азербайджан является нашим стратегическим партнером, наряду с Грузией, Литвой, Польшей и Турцией. Стратегическое партнерство означает, что у Украины и Азербайджана есть общие цели долгосрочного характера".

"Азербайджан является нашим стратегическим партнером, наряду с Грузией, Литвой, Польшей и Турцией. Стратегическое партнерство означает, что у Украины и Азербайджана есть общие цели долгосрочного характера".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявила депутат Верховной рады Украины, глава подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны Ирина Верещук.

По ее словам, Украина и Азербайджан имели схожие проблемы в плане сепаратизма и вовлеченности в локальные вооруженные конфликты: "Но нам сложнее, поскольку мы противостоим напрямую России, которая ведет интенсивную гибридную войну против нас. Но мы быстро учимся. Как член профильного комитета Парламента, я возглавляю рабочую группу по противодействию гибридным угрозам. Мы постепенно накапливаем опыт в правильной нейтрализации гибридных угроз. Но, в любом случае, нам нужна целенаправленная и ускоренная модернизация армии с фокусом на военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией".

"Мы понимаем, что военный успех Азербайджана в Карабахе – это результат, в том числе, именно целенаправленной многолетней модернизации армии. Здесь я имею в виду не только техническое переоснащение, но и обучение части офицеров за рубежом", - заявила И. Верещук.

Говоря об оборонном сотрудничестве Украины с Азербайджаном, в качестве перспективных направлений депутат выделила военно-техническое сотрудничество, а также обмен опытом в плане модернизации вооруженных сил: "Этому способствует тот факт, что за последние два года наши отношения с Азербайджаном укрепились геополитически. Это отмечал Президент Украины Владимир Зеленский".