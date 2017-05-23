Депутат: Азербайджан и Тюменская область имеют все возможности для построения новых отношений

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Тюмень. 23 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан и Тюменская область России имеют все возможности для построения новых коммерческих отношений.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров на встрече с азербайджанскими журналистами.

"В прошлом году я предложил губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву поехать в Азербайджан, поскольку считаю, что Баку и Тюмень должны сотрудничать", - заявил Э. Омаров.

По его словам, что Азербайджан и Тюменская область имеют все перспективы для построения новых, успешных коммерческих отношений, так как экономики, производство и научные изыскания у них схожи.

"Получается так, что Тюменская область ищет партнерство, инвестиции, науку в Европе, Азии. То же самое делает Азербайджан с другими странами. Вместе с тем, среди всех регионов России Тюменская область и Татарстан, по сути, самые близкие для Азербайджана", - подчеркнул Э. Омаров.

Говоря об активном развитии в Азербайджане сфер образования и медицины, депутат отметил, что подобная же тенденция наблюдается и в области.

"У нас очень сильные медицинские и образовательные кластеры", - подчеркнул народный избранник.

По его словам, азербайджанские нефтяники совершили большой вклад в развитие нефтеиндустрии Тюмени.

"У нас есть индустриальный университет, который окончили очень много азербайджанцев, работающих в нефтегазовом секторе. То же самое происходит и в Азербайджане, откуда сюда в 1970-80-е годы приезжали специалисты в этой области", - сказал Э. Омаров.