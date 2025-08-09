Депутат: Стратегия Ильхама Алиева, направленная на мир и стабильность, приносит плоды

Внешнеполитическая стратегия президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленная на мир и стабильность, приносит плоды и несет долгожданный прочный мир в регион.

Внешнеполитическая стратегия президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленная на мир и стабильность, приносит плоды и несет долгожданный прочный мир в регион.

Данное мнение в комментарии Report выразил депутат, доктор политических наук Ризван Набиев.

По его словам, этот мир открывает перспективы сотрудничества во многих областях не только между Арменией и Азербайджаном, но и в региональном контексте.

Депутат подчеркнул, что Совместная декларация, подписанная в Белом доме, возлагает на правительство Армении конкретное письменное обязательство подписать и ратифицировать парафированное соглашение о мире и межгосударственных отношениях.

Набиев также подчеркнул важность роспуска Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур, обеспечение беспрепятственного доступа в Нахчыван.

"Визит в Вашингтон и исторические соглашения – это успехи, достигнутые в результате военно-дипломатической стратегии президента Азербайджана и признанные в глобальном масштабе правительством США, являющимся крупнейшей политической силой в мире", - подытожил депутат.