Внешняя политика
7 августа 2025 г. 10:51
Депутат: Сигналы в международных СМИ свидетельствуют о том, что требования Азербайджана приняты Арменией

Ожидаемые мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне демонстрируют большой интерес США к региону и их поддержку в достижении мира и стабильности в регионе.

Об этом Report сообщила депутат Милли Меджлиса Парвана Велиева.

Она отметила, что именно президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинул мирную инициативу после 44-дневной войны и представил прекрасно проработанный проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией, основанный на пяти принципах международного права:

"Хотя текст мирного договора был согласован сторонами, два вопроса, вызывающих обеспокоенность Азербайджана, все еще остаются нерешенными. Требованиями Азербайджана являются упразднение Минской группы ОБСЕ, которая является бездействующим "реликтом" более не существующего конфликта, и исключение претензий на легитимные территории Азербайджана из Конституции Армении".

Велиева подчеркнула, что сигналы в международных и местных СМИ свидетельствуют о том, что эти требования Азербайджана приняты противоположной стороной:

"Потому что без выполнения этих требований и открытия Зангезурского коридора заключение мирного договора между двумя странами не представляется реальным. Наш президент неоднократно заявлял, что мы хотим подписать мир не с Пашиняном, а с народом Армении. Поэтому армянский народ должен сказать "ДА" конституционным поправкам, то есть принять законные интересы Азербайджана".

Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq mediada verilən siqnallar onu göstərir ki, Ermənistan Azərbaycanın sülhlə bağlı tələblərini qəbul edib - RƏY

