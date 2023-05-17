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Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня

Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 15:28
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Шамиль Айрым

Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня.

Об этом сообщил анкаринскому бюро Report депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Шамиль Айрым из Стамбула.

Оценивая прошедшие 14 мая президентские и парламентские выборы, депутат сказал, что впервые в истории Турецкой Республики столь крупные Альянсы провели избирательную кампанию: "Президент Реджеп Тайип Эрдоган объехал всю Турцию во время своей избирательной кампании. Кандидаты в депутаты также продемонстрировали активную избирательную кампанию на местах. В результате победила национальная воля нашего народа. В Великом национальном собрании Турции (TBMM) снова большое преимущество получили депутаты от AK Parti. Мы продемонстрировали Европе и всему миру, как проходят демократические выборы”.

Заявив, что в TBMM стартуют многие новые проекты, депутат отметил, что среди этих проектов большое значение придается вопросам, связанным с Азербайджаном: “У Турции есть некоторые проблемы, которые необходимо решить. Вопрос открытия Зангезурского коридора станет одним из важнейших в нашей повестке дня”.

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Версия на английском языке MP Shamil Ayrim: Opening of Zangazur corridor to be among main issues on Turkish agenda
Версия на азербайджанском языке Yenidən millət vəkili seçilmiş Şamil Ayrım: “Zəngəzur dəhlizinin açılması gündəmimizdəki ən vacib məsələlərdən biri olacaq"

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