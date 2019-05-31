Депутат Сейма Польши: Азербайджан привлекателен для европейцев как туристическая кавказская страна

“Азербайджан привлекателен для европейцев не только как стратегический партнер, но и как туристическая страна кавказская страна".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат Сейма (парламента) Польши Ярослав Качиньский.

Он отметил, что обновляющийся ныне благодаря богатым энергетическим запасам Азербайджан, в частности, Баку, привлекательное место с точки зрения туризма: "Многонациональная страна, богатая природа, полностью отошедший от советских ритуалов модернизирующийся Баку не могут не интересовать европейских туристов. С этой точки зрения считаю, что проведение в последнее время в Азербайджане большего количества международных мероприятий – хороший выбор".

Депутат подчеркнул, что европейским политикам следует проявлять повышенный интерес к отношениям с партнерской страной наподобие Азербайджана, владеющей богатыми энергетическими запасами.

"Сейчас в мире, переживающем напряженные конфликты, мы должны ценить партнеров, сохраняющих общественную стабильность и темп развития", - сказал Я.Качиньский.