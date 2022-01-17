Депутат сейма: Уровень партнерства между Азербайджаном и Латвией носит стратегический характер

В прошлом году отношения между Латвией и Азербайджаном продолжили успешное развитие. Динамика отношений охватила политическое сотрудничество, межпарламентский диалог, торгово-экономические и гуманитарные связи.

В прошлом году отношения между Латвией и Азербайджаном продолжили успешное развитие. Динамика отношений охватила политическое сотрудничество, межпарламентский диалог, торгово-экономические и гуманитарные связи.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил латвийского сейма (парламент) Роман Наудинш.

По его словам, Азербайджан - важный партнер Латвии в регионе и уровень партнерства между странами носит стратегический характер: "Двусторонний политический диалог носил регулярный характер, наши страны также успешно осуществляли сотрудничество в рамках международных организаций. Мы приветствуем активную и важную роль Азербайджана в борьбе с пандемией COVID-19 в плане выдвижения различных глобальных инициатив и оказания помощи странам. В прошлом году Азербайджан отметил первую годовщину исторической победы в 44-дневной Отечественной войне, и я хотел бы вновь поздравить азербайджанский народ по этому случаю. Азербайджан положил конец 30-летней армянской военной оккупации и восстановил свою территориальную целостность. Латвия всегда поддерживала и поддерживает территориальную целостность, неприкосновенность международно признанных границ и суверенитет Азербайджана и это наша принципиальная позиция".

Роман Наудинш подчеркнул, что в прошлом году торгово-экономические контакты также развивались, наблюдался рост интереса бизнеса: "Товарооборот между двумя странами сохранил тенденцию роста в прошедший год. Но хочу особо отметить, что существует широкий потенциал для укрепления наших отношений в различных сферах таких как транспорт, логистика, туризм, инвестиции, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство".

Депутат полагает, что проведение очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству в Риге в этом году придаст новый импульс для разработки перспективных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Латвией: "Межпарламентский диалог также был достаточно продуктивным. В июне прошлого года делегация Группы дружбы с Азербайджаном Сейма Латвии совершила плодотворный визит в Азербайджан. Межпарламентские контакты были успешно продолжены в течение года на различных платформах. В начале этого года запланирован визит спикера Милли Меджлиса в Латвию. Что касается гуманитарных связей, то 2021 год запомнился продуктивным в плане культурных обменов. В качестве примера хотел бы отметить мероприятие, проведенное Посольством Азербайджана в декабре прошлого года в Национальной Библиотеке Латвии по случаю 880-летия великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви. В ближайшем будущем хотелось бы углубить сотрудничество в реализации совместных культурных, образовательных, научно-исследовательских, молодежных и спортивных проектов. Резюмируя, могу сказать что, несмотря на пандемию COVID-19 в прошедшем году Азербайджан и Латвия активно осуществляли взаимовыгодное сотрудничество и создали необходимый задел для дальнейшего роста двусторонних связей в 2022 году".