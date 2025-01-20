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Депутат Сейма Латвии: Резня в Баку в 1990 году стала серьезным катализатором распада СССР

Депутат Сейма Латвии: Резня в Баку в 1990 году стала серьезным катализатором распада СССР Резня в Баку в январе 1990 года стала серьезным катализатором распада СССР.
Внешняя политика
20 января 2025 г. 20:51
Депутат Сейма Латвии: Резня в Баку в 1990 году стала серьезным катализатором распада СССР

Резня в Баку в январе 1990 года стала серьезным катализатором распада СССР.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма Латвии Роман Наудиньш.

По его словам, это произошло из-за бесчеловечного обращения советского правительства с народом союзной республики:

"Бакинская резня 20 января является ярчайшим примером покушения советского правительства на жизни мирного населения, включая женщин и детей, и историческим доказательством отношения Кремля к своим гражданам. Азербайджан дал справедливую оценку этим событиям, и международное сообщество должно к ней прислушаться", - сказал латвийский депутат.

По его словам, азербайджанцы как в тот период, так и после показывали настоящий пример борьбы за суверенитет.

"Советское правительство в очередной раз обагрило свои руки кровью азербайджанцев. Поэтому нельзя замалчивать преступления "Кровавого января"", - добавил Наудиньш.

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Версия на азербайджанском языке Latviya Seyminin deputatı: 1990-cı ildə Bakıda törədilmiş qırğın SSRİ-nin dağılması üçün mühüm katalizator oldu

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