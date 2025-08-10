Депутат Сейма Латвии: Азербайджан стал центром энергетики, транзита и политического влияния на Кавказе

Подписанная Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа совместная декларация формирует новую политическую эру в Кавказском регионе.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма Латвии Роман Наудиньш.

Он отметил, что открывающийся для международной торговли Зангезурский коридор значительно облегчит грузоперевозки между Азербайджаном, Турцией и Европой, укрепит статус Азербайджана как транзитного центра и откроет новые перспективы для региональных экономик:

"Прогнозируется, что мировая торговля в ближайшие годы вырастет на 50-100 млрд долларов, а ненефтяной валовой внутренний продукт Азербайджана увеличится более чем на 5%. С таким дипломатическим успехом президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает свое победное шествие после освобождения территорий страны от армянской оккупации. Под его руководством Азербайджан стал центром энергетики, транзита и политического влияния на Кавказе. Ильхам Алиев проявил себя как опытный политик, способный не только достичь любого результата в переговорах, но и эффективно защищать экономические интересы и безопасность Азербайджана".