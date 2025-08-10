О нас

Депутат Сейма Латвии: Азербайджан стал центром энергетики, транзита и политического влияния на Кавказе

Депутат Сейма Латвии: Азербайджан стал центром энергетики, транзита и политического влияния на Кавказе Подписанная Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа совместная декларация формирует новый политическую эру в Кавказском регионе.
Внешняя политика
10 августа 2025 г. 11:37
Депутат Сейма Латвии: Азербайджан стал центром энергетики, транзита и политического влияния на Кавказе

Подписанная Азербайджаном и Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа совместная декларация формирует новую политическую эру в Кавказском регионе.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил депутат Сейма Латвии Роман Наудиньш.

Он отметил, что открывающийся для международной торговли Зангезурский коридор значительно облегчит грузоперевозки между Азербайджаном, Турцией и Европой, укрепит статус Азербайджана как транзитного центра и откроет новые перспективы для региональных экономик:

"Прогнозируется, что мировая торговля в ближайшие годы вырастет на 50-100 млрд долларов, а ненефтяной валовой внутренний продукт Азербайджана увеличится более чем на 5%. С таким дипломатическим успехом президент Азербайджана Ильхам Алиев продолжает свое победное шествие после освобождения территорий страны от армянской оккупации. Под его руководством Азербайджан стал центром энергетики, транзита и политического влияния на Кавказе. Ильхам Алиев проявил себя как опытный политик, способный не только достичь любого результата в переговорах, но и эффективно защищать экономические интересы и безопасность Азербайджана".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Latviya Seyminin deputatı: Azərbaycan Qafqazda enerji, tranzit və siyasi təsir mərkəzinə çevrilib

Самое читаемое

Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41 градуса тепла 
4 августа 2025 г. 12:43
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
Россия атаковала станцию, задействованную в поставках азербайджанского газа в Украину
6 августа 2025 г. 14:43
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
Трамп Мерцу: Встреча Путина и Уиткоффа была продуктивнее ожидаемого
6 августа 2025 г. 23:06
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
Haber Global: Поставки азербайджанского газа вселяют в сирийский народ надежду на будущее
3 августа 2025 г. 14:51
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода
3 августа 2025 г. 12:17
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
Мать и двухлетний ребенок погибли в ДТП, перейдя дорогу в неположенном месте
5 августа 2025 г. 13:23
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона
9 августа 2025 г. 01:12
Дорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
ВидеоДорожная полиция: Несоблюдение пешеходами ПДД приводит к непоправимым последствиям
4 августа 2025 г. 11:14
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
В Бинагадинском и Сабунчинском районах Баку ограничат подачу газа
5 августа 2025 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi