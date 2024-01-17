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Депутат: "Санкционное шоу" Парижа, как и другие провокации против Баку, обречено на фиаско

Депутат: "Санкционное шоу" Парижа, как и другие провокации против Баку, обречено на фиаско Принятая Сенатом Франции резолюция, призывающая ввести санкции против Азербайджана, не имеет какого-либо политико-правового значения, напротив, она свидетельствует об откровенном провале политики Парижа на Южном Кавказе.
Внешняя политика
17 января 2024 г. 13:12
Депутат: Санкционное шоу Парижа, как и другие провокации против Баку, обречено на фиаско

Принятая Сенатом Франции резолюция, призывающая ввести санкции против Азербайджана, не имеет какого-либо политико-правового значения, напротив, она свидетельствует об откровенном провале политики Парижа на Южном Кавказе.

Об этом сказал в интервью Report депутат Милли Меджлиса Бахруз Магеррамов.

"Истерика Франции в очередной раз дает нам понять, насколько эта страна беспомощна перед Азербайджаном, и больше не может принимать здравые и взвешенные решения", - сказал он.

Депутат напомнил, что товарооборот Франции с Азербайджаном значительно выше, чем с Арменией и Грузией вместе взятыми. Учитывая это любые санкции против Азербайджана в первую очередь противоречат интересам самой Франции, подчеркнул он.

"С другой стороны, если речь идет об экономических санкциях, следует помнить о растущем интересе Парижа к региону Центральной Азии. Например, Франция заинтересована в поставках урана из Казахстана, транспортировка которого осуществляется лишь наземным транспортом, и здесь ключевую роль играет именно Азербайджан. Однако подобные недальновидные шаги стали своего рода традицией во Франции", - сказал он.

Магеррамов отметил, что Франция продолжает упоминать название несуществующего сепаратистского режима в официальных документах, тем самым открыто проявляет неуважение к международному праву, в частности к принципам территориальной целостности и нерушимости границ государств: "В самой Армении уже приняли новые реалии, они не упоминают Карабах в переговорных документах по мирному процессу, признают, что конфликта вокруг Карабаха уже не существует. Франция же все еще не примирилась с реалиями, что выглядит просто абсурдно".

Парламентарий также добавил, что "санкционное шоу" Франции, как и предыдущие провокации против Азербайджана, обречено на фиаско.

Отметим, что Сенат Франции 16 января принял резолюцию, призывающую правительство страны ввести санкции против Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın Azərbaycana qarşı sanksiya şousu Parisin Qafqaz siyasətinin iflas göstəricisidir - RƏY

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