О нас

Депутат с Мартиники: Франция отравляла женщин и детей химикатами

Депутат с Мартиники: Франция отравляла женщин и детей химикатами Франция отравляла женщин и детей в Мартинике химикатами.
Внешняя политика
21 ноября 2023 г. 10:13
Депутат с Мартиники: Франция отравляла женщин и детей химикатами

Франция отравляла женщин и детей в Мартинике химикатами.

Как сообщает Report, об этом заявил член Национальной ассамблеи Франции, представитель Мартиники Марселлен Надо на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованной Бакинской инициативной группой.

Надо напомнил, что Франция колонизировала Мартинику: "Они отравляли наш народ хлордеконом. Мы не знаем, какие последствия это может иметь для них, в частности, для женщин и детей. Какой интерес представляют наши страны для Франции? Они пренебрегают проблемами наших стран. Я член молодежной политической партии. Конституция Франции не признает нас как народ, и я, как депутат, предложил внести поправки в основной закон. Франция должна изменить свое отношение к нам".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке MP from Martinique: France poisoned our women and children with chemicals
Версия на азербайджанском языке Martinikalı deputat: "Fransa qadın və uşaqlarımızı kimyəvi maddələrlə zəhərləyib"

Самое важное

Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН
Президент: Франция злоупотребляет статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН
21 ноября 2023 г. 10:35
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом
Ильхам Алиев: Азербайджан поддерживает народы, которые ведут борьбу с колониализмом
21 ноября 2023 г. 10:32
Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция
Ильхам Алиев: Большинство кровавых преступлений в колониальной истории человечества совершила Франция
21 ноября 2023 г. 09:48
Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства
Президент: Никакое международное давление не может повлиять на волю азербайджанского народа и правительства
20 ноября 2023 г. 18:01
Еще 25 семей вернулись в село Забух Лачынского района
ФотоЕще 25 семей вернулись в село Забух Лачынского района
20 ноября 2023 г. 16:40
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
Завотделом: Изготовленные по госстандарту халяльные лекарства должны будут иметь сертификат
20 ноября 2023 г. 15:56
Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне
Президент: Мы разоблачили политику неоколониализма Франции на глобальном уровне
20 ноября 2023 г. 14:02
Армянский террорист признался, что тела 200 убитых жителей Ходжалы закопаны вблизи Аскеранской крепости
Армянский террорист признался, что тела 200 убитых жителей Ходжалы закопаны вблизи Аскеранской крепости
20 ноября 2023 г. 10:47
Расследуется информация, предоставленная совершившим геноцид в Ходжалы армянским террористом Рашидом Бегларяном
Расследуется информация, предоставленная совершившим геноцид в Ходжалы армянским террористом Рашидом Бегларяном
20 ноября 2023 г. 10:33
Сегодня в Азербайджане отмечается День города Агдама
Сегодня в Азербайджане отмечается День города Агдама
20 ноября 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi