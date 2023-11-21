Депутат с Мартиники: Франция отравляла женщин и детей химикатами

Франция отравляла женщин и детей в Мартинике химикатами.

Франция отравляла женщин и детей в Мартинике химикатами.

Как сообщает Report, об этом заявил член Национальной ассамблеи Франции, представитель Мартиники Марселлен Надо на конференции "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин", организованной Бакинской инициативной группой.

Надо напомнил, что Франция колонизировала Мартинику: "Они отравляли наш народ хлордеконом. Мы не знаем, какие последствия это может иметь для них, в частности, для женщин и детей. Какой интерес представляют наши страны для Франции? Они пренебрегают проблемами наших стран. Я член молодежной политической партии. Конституция Франции не признает нас как народ, и я, как депутат, предложил внести поправки в основной закон. Франция должна изменить свое отношение к нам".