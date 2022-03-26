Депутат: Руководство Армении никогда не отличалось приверженностью союзничеству

“В последние дни привлекает внимание стремление политического руководства Армении сблизится с Грузией. Возникает вопрос, чем обусловлено подобное поведение Армении по отношению к Грузии? Те, кто хорошо знакомы с повадками военно-политического руководства

“В последние дни привлекает внимание стремление политического руководства Армении сблизится с Грузией. Возникает вопрос, чем обусловлено подобное поведение Армении по отношению к Грузии? Те, кто хорошо знакомы с повадками военно-политического руководства Армении, знают, что это не случайно. Потому что руководство Армении всегда выступало с предательских позиций".



Об этом Report сообщил член парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, политолог Эльман Насиров.



По его словам, предпочтение было отдано тактике "усидеть на двух стульях", что поставило внешнюю политику Армении перед очень серьезными проблемами: “В условиях реалий российско-украинской войны политическое руководство Армении с одной стороны, пыталось задобрить Россию, создав возможности для того, чтобы сирийские наемники проходили учения на территории Армении, а с другой стороны, оказывало гуманитарную помощь сепаратистам в Луганске и Донецке. Но в последнее время эта позиция резко изменилась”.



По словам Э.Насирова, политическое руководство Армении, как всегда, принялось нарушать правила игры: “Будучи союзником России, Армения тяготеет к Западу. Тот факт, что министр иностранных дел Армении в спешке позвонил своему грузинскому коллеге, обсудил с ним двусторонние отношения и международную повестку, озвучил мысли, свидетельствующие о лояльности Западу, свидетельствует о том, что правительство Пашиняна осознает, что Россия не добилась ожидаемых результатов в Украине”.



Депутат отметил, что война затягивается, и это создает очень серьезные проблемы для России: “В такой ситуации Армения пытается продемонстрировать свою близость Западу. Посредством Грузии она посылает месседжи на Запад, в НАТО, что они, якобы, поддерживают и ценят их политику. Руководство Армении никогда не отличалось верностью, приверженностью дружеским отношениям и союзничеству. Видя трудности, с которыми столкнулась Россия в Украине, и неспособность добиться военной победы, Пашинян и его команда теперь тяготеют к НАТО и странам Запада. Армения пытается сблизиться с Грузией. Все это видит мировая общественность и, очевидно, приходит к выводу, что Армения никогда не была и не будет надежным союзником, на которого можно опереться. Впрочем, чего ожидать от выкормышей Сороса?!”.



Ряван Азиз