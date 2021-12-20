Депутат: Азербайджан нацелен решить постконфликтные вопросы

Россия - стратегический партнер Азербайджана.

Россия - стратегический партнер Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров в ходе проходящего в Баку круглого стола "Россия- Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы"

Он напомнил, что Россия взяла на себя инициативу в разрешении конфликта и прекращении боевых действий в ходе 44-дневной Отечественной войны.

"Наши отношения базируются на целом ряде фундаментальных сфер сотрудничества. Азербайджан нацелен решить постконфликтные вопросы, такие как делимитация и демаркация границ, разминирование освобожденных территорий и подписание мирного договора с Арменией", - заявил депутат.