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Депутат: Азербайджан нацелен решить постконфликтные вопросы

Депутат: Азербайджан нацелен решить постконфликтные вопросы Россия - стратегический партнер Азербайджана.
Внешняя политика
20 декабря 2021 г. 15:40
Депутат: Азербайджан нацелен решить постконфликтные вопросы
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Россия - стратегический партнер Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Низами Сафаров в ходе проходящего в Баку круглого стола "Россия- Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы"

Он напомнил, что Россия взяла на себя инициативу в разрешении конфликта и прекращении боевых действий в ходе 44-дневной Отечественной войны.

"Наши отношения базируются на целом ряде фундаментальных сфер сотрудничества. Азербайджан нацелен решить постконфликтные вопросы, такие как делимитация и демаркация границ, разминирование освобожденных территорий и подписание мирного договора с Арменией", - заявил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Nizami Səfərov: "Rusiya Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır"
Версия на английском языке MP: Azerbaijan aims to resolve post-conflict issues

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