Депутат: Резолюция Национального собрания Франции - неуважение к принципам международного права

Предвзятая резолюция, принятая Национальной ассамблеей Франции 30 ноября против Азербайджана, является прежде всего неуважением к фундаментальным принципам международного права.

Предвзятая резолюция против Азербайджана, принятая Национальной ассамблеей Франции 30 ноября, является прежде всего неуважением к фундаментальным принципам международного права.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям, депутат Солтан Мамедов на сегодняшнем заседании парламента.

По его словам, принятие документа на основе необоснованных, далеких от объективности, совершенно абсурдных заключений является очередным ударом, нанесенным Францией по двусторонним отношениям с Азербайджаном:

"Этот документ, полностью искажающий реалии Южного Кавказа и бросающий тень на усилия по достижению прочного мира между Азербайджаном и Арменией, является еще одним проявлением давней предвзятой политики Франции. Общее содержание и отдельные положения резолюции не только бросают тень на инициативы, направленные на обеспечение мира и стабильности на Южном Кавказе, но и еще раз ослабляют и без того хрупкое доверие азербайджанской общественности к Франции.

Продолжая инициативы, которые препятствуют мирному процессу в регионе Южного Кавказа, члены обеих палат французского парламента раскрывают истинные намерения своей страны. К сожалению, они отнюдь не служат установлению мира в регионе, благополучию и безопасности народов".