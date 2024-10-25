Депутат: Резолюция Европарламента против Азербайджана - это верх лицемерия

Резолюция Европарламента под названием "Ситуация в Азербайджане, нарушения прав человека и международного права и отношения с Арменией", направленная против Азербайджана, является верхом лицемерия и двойных стандартов.

Резолюция Европарламента под названием "Ситуация в Азербайджане, нарушения прав человека и международного права и отношения с Арменией", направленная против Азербайджана, является верхом лицемерия и двойных стандартов.

Данное мнение в комментарии Report выразил депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов.

Он напомнил, что Европарламент объединяет христианские страны, и по этой причине принятие резолюции против мусульманской страны не вызывает удивления.

"Сегодня Азербайджан, обеспечивший суверенитет своих территорий и проводящий независимую политику, не нужен Европарламенту. Им нужен угнетенный и зависимый Азербайджан, чтобы они могли реализовать здесь свои гнусные намерения. Поэтому считаю резолюции Европарламента показателем двойных стандартов и превращения парламентской трибуны в инструмент политического давления.

С каких пор Европарламент интересуется ситуацией в Азербайджане?! Почему они молчали, когда наши земли были оккупированы, и около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев жили в палаточных лагерях, когда против азербайджанского народа совершался геноцид, разрушались религиозные и культурные памятники, города и села. Мы в течение 30 лет поднимали эти вопросы в Европарламенте и призывали принять меры против Армении, однако нас игнорировали", - сказал он.

По мнению А.Бадамова, Европарламент не может переварить возвращение Азербайджаном своих территорий, восстановление разрушенных Арменией населенных пунктов и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свою родину, хотя Азербайджан всего лишь выполнил резолюцию Совета безопасности ООН.

Депутат также раскритиковал молчание Европарламента о пропавших без вести в Первую Карабахскую войну 4 тыс. азербайджанцев, пытках, которым подвергались пленные, минной угрозе, с которой столкнулся Азербайджан после освобождения своих земель.

По словам депутата, лицемерие Европарламента настолько велико, что при принятии резолюции против Азербайджана не учитываются даже национальные интересы Евросоюза: "Сегодня Азербайджан является единственной альтернативой для энергетической безопасности Евросоюза, однако Европарламент подобными высказываниями пытается усугубить энергетический кризис".

Азер Бадамов отметил, что Европарламент пытается также политизировать предстоящее в ноябре этого года глобальное мероприятие COP29.

"Однако данная конференция лишь призвана достичь глобальной солидарности для защиты мира от возможных стихийных бедствий. COP29 нельзя приравнивать к политическим вопросам. Это вопрос будущего всего мира, но европейские парламентарии не интересует будущее человечества. Если они не думают о своем завтрашнем дне, то ждать от них положительных высказываний о COP29 не стоит. Европейский парламент, а также его "заказчики" наподобие Франции не могут оказывать на Азербайджан политическое давление и не смогут заставить нас отступить от своей справедливой позиции", - заключил он.